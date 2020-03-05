بتوجيه رسمي.. الشؤون الإسلامية تطلق مشروعًا لتعقيم سلالم المسجد الحرام

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية، مشروعًا تجريبيًا لتعقيم السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام، يقضي على الجراثيم بنسبة 94%، فيما وجهت الوزارة بتوفير معقمات اليدين للعاملين في المساجد، والتعقيم الدوري للسجاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجه جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، بالتأكيد على متعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بمختلف المناطق بتوفير معقمات اليدين للجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.
وأكَّدت الوزارة أن توجيه الوزير يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة، تجاه فايروس كورونا (COVID 19)، داعيًا أن يحفظ الله تعالى المملكة من كل سوء ومكروه.
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