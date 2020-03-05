جائزة السنوسي تنطلق بأغنية جازان يا درة الجنوب

وبين رئيس النادي المشرف على أمانة الجائزة حسن الصلهبي، أن فعاليات الملتقى وحفل الجائزة يستمران يومين يتم خلالهما تكريم ديوان «قريب من البحر بعيد عن الزرقة» للشاعر جاسم الصحيح، الفائز بالنسخة الحالية في جائزة السنوسي الشعرية 2019، ويشتمل البرنامج على كلمة إدارة النادي وأمانة الجائزة وقصيدة للشاعر محمد النعمي، ولوحة غنائية للفنانة الواعدة رحاب بعنوان: «جازان يا درة الجنوب» إحدى روائع الشاعر الكبير محمد علي السنوسي.
وأضاف أن الملتقى يتضمن معرضاً تشكيليًا بمشاركة فناني وفنانات جازان تحت عنوان: «من عبق السنوسي»، فيما يتضمن الملتقى أربع أمسيات أولاها للفائز بالجائزة جاسم الصحيح، تديرها الشاعرة والإعلامية حليمة مظفر، وتضم الثانية حسن الزهراني ولطيفة قاري وحليمة مظفر وأحمد اللهيب ومحمد عابس ويديرها أحمد آل فايع، فيما تكون الأمسية الثالثة للشعراء أحمد التيهاني وإبراهيم زولي، وعلي الحازمي، وزينب غاصب، ونادية بنون، ويديرها الحسن آل خيرات. والرابعة لشعراء جازان الشباب عبدالله مفتاح، حسن صميلي، طارق صميلي، موسى شافعي، ويديرها أحمد يعقوب، إلى جانب جلستين نقديتين، الأولى للدكتورة صالحة حكمي عن جازان في شعر السنوسي، وتتحدث شمعة جعفري عن شخصية السنوسي من خلال شعره في الجلسة الثانية.
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