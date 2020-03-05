محافظ خميس مشيط يدشن فعالية امش 30



دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط عصر اليوم فعالية امش 30، وذلك بممشى طريق الأمير سلطان في المحافظة. ورافقه خلال ذلك رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ومدير شرطة المحافظة العميد حمد آل منجم، وكان في استقبالهم مدير القطاع الصحي المشرف العام على مستشفى خميس مشيط العام عبدالعزيز زربة. وتقام الفعالية بتنظيم القطاع الصحي ومستشفى خميس مشيط العام وبمشاركة كافة الإدارات الحكومية وطلاب وطالبات المحافظة. وشملت الفعالية عددا من الأركان التوعوية للتعريف بالطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة لذلك، وطريقة التعامل مع الإصابات وعيادة خاصة بالتغذية، والتي تهدف إلى تثقيف المشاركين بالأغذية السليمة. يذكر أن فعالية «امش 30» تأتي ضمن الأنشطة التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، من الرجال والنساء والأطفال، وذلك لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من 74 عاما إلى 80 عاما، ورفع نسبة الممارسين للمشي من 17.4% إلى 35%.

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