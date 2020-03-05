السعودية اليوم / المغرب تعلن عن إجراءات جديدة ومستعجلة لمواجهة فيروس "كورونا"



الرباط 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن إجراءات جديدة ومستعجلة وتدابير وقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

ومنعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية اليوم في بيان لها جميع التظاهرات والمهرجانات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما في ذلك المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية.

وأضاف البيان أنه تقرر أيضاً إقامة المباريات الرياضات الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق

يذكر أن المغرب قد أعلنت اليوم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من إيطاليا.

// انتهى //

21:53ت م

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الرباط 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن إجراءات جديدة ومستعجلة وتدابير وقائية لمواجهة فيروس "كورونا".ومنعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية اليوم في بيان لها جميع التظاهرات والمهرجانات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما في ذلك المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية.وأضاف البيان أنه تقرر أيضاً إقامة المباريات الرياضات الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية المغربية وفرق أجنبية بدون جمهور.يذكر أن المغرب قد أعلنت اليوم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من إيطاليا.// انتهى //21:53ت م0304

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