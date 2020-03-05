السعودية اليوم / هولندا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 82 حالة



أمستردام 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد covid-19 بهولندا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع الضعف ليصل إلى 82 حالة.

وقال وزير الصحة الهولندية برونو بريونز اليوم " إن هناك 82 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، بينما كان عدد الحالات أمس 38 حالة فقط ، وأرجع السبب وراء هذه الزيادة المفاجئة فى عدد الإصابات إلى تأخر الكثيرين من الأشخاص المصابين في اللجوء إلى الطبيب " , مضيفاً أن معظم المصابين يخضعون للرعاية بالحجر الصحي داخل منازلهم .

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21:43ت م

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