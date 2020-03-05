السعودية اليوم / "أطباء بلا حدود" تؤكد استمرارها في تقديم الدعم الإنساني والتنسيق مع الحكومة اليمنية



عدن 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أكد وفد من "أطباء بلا حدود" استمرار المنظمة في تقديم الدعم الإنساني والتنسيق مع الحكومة اليمنية في المجالات كافة.

وناقش لقاء جمع الوفد بوزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم اليوم التنسيق بين الجانبين في إرسال العلاجات والمعدات والوفود الطبية التي سيتم إرسالهم إلى اليمن.

وأكد الوزير اليمني حرص حكومته على تقديم الدعم والتسهيلات للمنظمة وبعثاتها وفريقها الميداني باليمن، لتنفيذ مشاريعهم وبرامجهم الإنسانية في جميع المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة تقدر عالياً جهود المنظمة وترحب بكافة الجهود التي من شأنها مساندة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين المتضررين من الحروب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ نحو خمس سنوات.

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21:43ت م

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