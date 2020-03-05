السعودية اليوم / تسجيل أول وفاة لمصاب بفيروس كرونا المستجد في بريطانيا



لندن 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل أول وفاة داخل البلاد لمصاب بفيروس كرونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتوفى كان يعاني من مرض آخر تردد على إثره إلى المستشفى عدة مرات قبل أن يتم تأكيد إصابته بالفيروس يوم الأربعاء الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي تضاعف فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كرونا المستجد اليوم إلى 115 حالة، مقارنة مع بضع وخمسين حالة قبل يومين فقط.

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21:41ت م

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