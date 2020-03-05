السعودية اليوم / إيطاليا : تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 148 شخصًا



روما 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 148 شخصًا.

وأشارت السلطات الإيطالية في بيان اليوم أن عدد إصابات فيروس كورونا بلغ 3858 حالة مؤكدة.

ومن جهة أخرى قالت الحكومة الإيطالية إنها ستضاعف التمويل لمجموعة لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا إلى 5ر7 مليارات يورو (4ر8 مليارات دولار).

وأضاف وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن هذه الأموال ستوفر تمويلاً إضافيًا لخدمات الصحة الوطنية، ولجميع القطاعات التي تتعامل مع الأزمة.

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21:41ت م

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