السعودية اليوم / إلغاء اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بسبب فيروس كورونا



جنيف 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت منظمة العمل الدولية عن إلغاء اجتماع مجلس إدارتها الذي كان مقررًا في الفترة من ١٢ إلى ٢٦ مارس الجاري، بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩, وذلك في ضوء القرارات التي اتخذتها السلطات السويسرية لمواجهة انتشار الفيروس, حيث ستقوم المنظمة لاحقًا بإعادة تقييم المخاطر بالتشاور مع السلطات السويسرية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار أن حوالي ٥٠٠ شخص من ٧٠ دولة يشاركون في هذا الاجتماع.

وقد حظرت السلطات السويسرية تنظيم أي حدث عام أو خاص، يتجمع فيه ألف شخص حتى ١٥ مارس الجاري, كما طلبت من منظمي الفعاليات التي يقل عدد المشاركين فيها عن ألف شخص بما فيها المنظمات الدولية بتقييم المخاطر لتحديد ما إذا كان ينبغي عقد الفعالية المخطط لها أو إلغاؤها.

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21:12ت م

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