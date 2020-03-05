

الباحة 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نفذت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمنطقة الباحة اليوم محاضره تثقيفية صحية للوقاية من فايروس كورونا كوفيد 19، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة تجاهه, وذلك بمركز تدريب الأمن العام بالباحة.

وتخلل المحاضرة التوعوية شرح مفصل عن فايروس كورونا وطرق الوقاية منه وعدم السفر إلى الدول التي ينتشر فيها المرض وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية, بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة قدر المستطاع ولبس الكمامات الطبية إذا لزم الأمر وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين بغسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، أو بالمعقمات الكحولية.

وقدمت نهاية المحاضرة التوعوية برشور الوقاية من كورونا والرد على بعض الأسئلة.

//انتهى//

21:03ت م

0283





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العيادات الشاملة لقوى الأمن بالباحة تنفذ حملة توعوية للوقاية من فايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.