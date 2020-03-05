السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يقف على خدمات فرع " هدف" المتنقل بالمنطقة



جيزان 10 رجب 1441 هـ الموافق 5 مارس 2020 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم على الخدمات التي تقدمها العربة المتنقلة التابعة لفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة "هدف" لأبناء وبنات جازان بمختلف محافظات المنطقة.

واستمع سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارته لمقر العربة بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان رافقه خلالها وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، لشرح مفصل من مدير فرع "هدف" بجازان المهندس مروان بن هاشم العطاس عن المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها لأبناء وبنات المنطقة الباحثين عن العمل وكذا طلاب وطالبات الكليات والمعاهد بالمنطقة من خلال البرنامج الذي ينفذه الفرع عبر العربة المتنقلة على مدى عشرة أيام بعدد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش والدرب وأحد المسارحة سعيا للتعريف بالخدمات والأعمال والبرامج المقدمة لمساعدة الشباب والفتيات للحصول على الفرص الوظيفة المناسبة لهم.

وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بالزيارة وما شاهده واستمع إليه خلالها، موجهاً بمضاعفة الجهود وتظافرها من قبل الجميع لتقديم كل ما يخدم أهالي المنطقة ويعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ .

//انتهى//

20:48ت م

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