السعودية اليوم / وزارة الثقافة تعلن عن تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الثقافة تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية تتعلق بفيروس "كورونا COVID-19" واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة معالي وزير الصحة التي أوصت بتأجيل الفعالية لما يترتب عليها من مخاطر صحية.

وأكدت وزارة الثقافة أن التأجيل جاء احترازياً وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان من المقرر أن يقام في واجهة الرياض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل المقبل.

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20:00ت م

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