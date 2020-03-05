شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي «غوتيريس» في وفاة أمين الأمم المتحدة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في وفاة خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة السيد خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة السيد خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وإننا إذ نعرب لمعاليكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنرجو لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".