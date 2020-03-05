شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «عمر أمبالا» بمناسبة أدائه اليمين رئيساً لغينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية غينيا بيساو. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية غينيا بيساو. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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