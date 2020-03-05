موجز العين الاقتصادي.. عقوبات السودان وخسائر تجارة إيران

ترصد "العين الإخبارية" أبرز الأحداث الاقتصادية خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث الاقتصادية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سجلت التجارة الخارجية الإيرانية مع شركاء رئيسيين تراجعا كبيرا منذ مطلع العام الجاري، وفق بيانات جمركية.

سادت حالة من الارتباك في أسواق السودان، الأربعاء، نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي، وسط إحجام بعض التجار عن عمليات البيع خوفا من الخسائر المالية.

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الصندوق سيتحرك بخطى سريعة جدا للبت في طلبات لقروض من دون فائدة أو بفائدة منخفضة من الدول التي تضررت من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

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فشلت لجنة تضم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين للنفط، الأربعاء، في الوصول إلى اتفاق بشأن تخفيضات إضافية في إنتاج الخام لدعم الأسعار.

ارتفع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي إلى أعلى مستوى في عام.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطوير أول أسطول للقاطرات البحرية التجارية ذاتية القيادة على مستوى العالم، ترسيخاً لمكانتها كمركز رائد للابتكار الرقمي على صعيد المنطقة والعالم.

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأربعاء، وقف حركة التبادل التجاري مع كل من إيران والكويت، لمدة أسبوع اعتبارا من 8 مارس/آذار خوفا من انتشار فيروس كورونا.

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي.

أنهت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، ورفع العقوبات عن 157 مؤسسة.