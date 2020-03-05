سلطان بن أحمد القاسمي: "الاتصال الحكومي" منصة موثوقة لتبادل الخبرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إنَّ المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة يركِّز في هذه النسخة على مجموعة من الموضوعات التي تصب في مصلحة الاتصال الحكومي في مؤسساتنا.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لـ"العين الإخبارية"، أن المنتدى يشهد مشاركة مجموعة مهمة من الخبراء، ويعد منصة موثوقة لتبادل الخبرات العالمية.

ويستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة أكثر من 64 شخصية عالمية من ثقافات مختلفة.

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ويسعى المنتدى الذي يعقد يومي 4 و5 مارس/آذار إلى الخروج بتوصيات تعزز الثقة بين المؤسسات الحكومية والأفراد في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة.

ويُعَد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إحدى المبادرات التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشكل سنوي، حيث انطلقت أعمال دورته الأولى عام 2012.

كما يعد المنتدى التجمع الأكبر في المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، إذ يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.