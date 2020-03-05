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الملك سلمان وولي العهد يعزيان الأمين العام للأمم المتحدة
في وفاة الأمين العام الأسبق
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لمعالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في وفاة السيد خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة .
وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة السيد خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لمعالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في وفاة السيد خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة .
وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة السيد خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وإننا إذ نعرب لمعاليكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنرجو لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.
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