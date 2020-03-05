الداخلية تمدد مرحلة التقديم على “تحدي أبشر”

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - واس

مددت وزارة الداخلية مرحلة التسجيل وتقديم الأفكار على “تحدي أبشر” لمدة خمسة أيام، لتكون نهاية فترة التسجيل يوم 15 رجب 1441هـ، الموافق 10 مارس 2020م.

ويأتي ذلك تلبية للطلبات الكثيرة بتمديد فترة التسجيل حتى يتمكن الجميع من المشاركة.

وأكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية أن ‏الدعم ‏والرعاية التي يحظى به “تحدي أبشر” من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تحتم الاستجابة لرغبات التمديد؛ لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة، مبيناً أن الهدف هو تشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وجميع فئات وشرائح المجتمع على الإسهام في تطوير خدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية عن طريق إثراء ثقافة الإبداع والابتكار للوصول إلى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وبين سموه أن عدد المشاركين في “تحدي أبشر” بلغ أكثر من 6271 مشاركاً، وعدد الأفكار الإجمالية المستلمة 1926 فكرة، منها 781 فكرة في مسار تطوير الخدمات القائمة و1145 فكرة في مسار ابتكار خدمات جديدة.

وعبر سموه، عن شكره للمواطنين والمقيمين لحرصهم على المشاركة في “تحدي أبشر” بأفكارهم ليكونوا جزء من مستقبل خدمات الوزارة الإلكترونية وشركاء في صنع التحول الرقمي للوزارة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر