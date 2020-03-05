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2020-03-05 الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس عمر سيسوكو أمبالا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية غينيا بيساو متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية غينيا بيساو. Advertisements وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية غينيا بيساو. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والرقي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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