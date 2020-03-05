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فلكية جدة تكشف حقيقة اصطدام كويكب بالأرض

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2020-03-05

فلكية جدة تكشف حقيقة اصطدام كويكب بالأرض

أكدت أن ما يتم تداوله غير صحيح

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ما تم تداوله حول إمكانية اصطدم الكويكب 52768 (1998 OR2) بالكرة الأرضية في أواخر شهر أبريل 2020.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، في بيان لها، أن ” ما تردد حول اصطدم الكويكب 52768 (1998 OR2) بالكرة الأرضية في إبريل المقبل عارٍ عن الصحة”.

ولفت أبو زاهرة:” الكويكب البالغ عرضه بين 1.6 و4 كيلومترات سيحلق قرب كوكبنا يوم الأربعاء 29 أبريل عند الساعة 11:56 صباحًا بتوقيت المملكة من على مسافة 6,290,589 كيلومترًا ما يعني بأنه سيكون بعيدًا وخافتًا جدًا وغير مشاهد بالعين المجردة وسيعبر بسلام وهو يتحرك بسرعة 31,319 كيلومترًا بالساعة”.

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وأضاف:” لو افترضنا أن الكويكب (1998 OR2) في مسار اصطدام فهو كبير كفاية لإحداث ضرر عالمي لذلك سوف يخضع للمراقبة”.

وأبان أبو زاهرة:” تم تصنيف الكويكب كجسم محتمل الخطورة لأنه سيمر بالقرب من مدار الأرض وليس لأنه سوف يصطدم بالأرض وهو ليس مدرجًا حاليًا في قائمة وكالة ناسا للأجسام المحتمل اصطدامها بالأرض في المستقبل”.

وأردف : “لو افترضنا أن هذا الكويكب في طريقة للاصطدام بالأرض لكانت رفعت نسبة الخطر على مقياس (تورينو) وأجريت الحسابات لتحديد موقع اصطدامه المحتمل وأطلقت برامج التحذير والطوارئ على مستوى العالم ولكن هذا لم يحدث”.

وأكد أنه لا يوجد كويكب أو مذنب كبير سوف يصطدم بالأرض في أي وقت في المستقبل القريب فكل الكويكبات المعروفة التي يحتمل أن تشكل خطورة لديها فرصة ضعيفة للاصطدام بالكرة الأرضية خلال 100 سنة قادمة.

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