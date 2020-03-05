شكرا لقرائتكم خبر

مهرجان للسيارات الكلاسيكية في الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الدمام

نظمت الكلية التقنية بالأحساء مهرجان السيارات الكلاسيكية، ضمن فعاليات الشتاء «شتاؤنا تقني 2020» ، بحضور عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات، وعدد من المدربين والمتدربين، وذلك في الساحة الرئيسية بالكلية.

وتضمن المهرجان عرض سيارات مختلفة الأنواع والموديلات، يشمل سيارات كلاسيكية ومحسنة تقنيا، وشرحا موجزا عن كل سيارة من حيث نوعها وموديلها ومواصفاتها.

ويأتي المهرجان ضمن اهتمام عمادة الكلية بتنفيذ البرامج المشوقة والمحببة للشباب من خلال إقامة المهرجان المخصص للسيارات، والذي يعد من الأنشطة الخاصة برياضة السيارات التي من شأنها أن تسهم بتنمية مواهب وقدرات الشباب.