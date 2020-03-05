قوى الأمن السعودي ثاني الشرطة الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
حقق منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي المركز الثاني خلال مشاركته في بطولة الشرطة الخليجية للرماية التكتيكية، التي أقيمت في الإمارات.
واشتملت البطولة على عدد من المنافسات التي ترتكز على المهارات المتقدمة لرجال الأمن في استخدام السلاح ودقة الرماية.
وأكد رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني أن المستوى يضاف لجملة الإنجازات التي حققتها الرياضة السعودية في شتى المسابقات بشكل عام، ولإنجازات الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على وجه الخصوص.
ونوه بالدعم غير المحدود الذي يجده الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وعده دافعا رئيسا في تحقيق العديد من الإنجازات، وكذلك بالمتابعة المستمرة من مدير الأمن العام، ومديري القطاعات الأمنية لنشاطات الاتحاد المختلفة.
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