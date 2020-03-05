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قوى الأمن السعودي ثاني الشرطة الخليجية

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قوى الأمن السعودي ثاني الشرطة الخليجية
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

حقق منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي المركز الثاني خلال مشاركته في بطولة الشرطة الخليجية للرماية التكتيكية، التي أقيمت في الإمارات.

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واشتملت البطولة على عدد من المنافسات التي ترتكز على المهارات المتقدمة لرجال الأمن في استخدام السلاح ودقة الرماية.

وأكد رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني أن المستوى يضاف لجملة الإنجازات التي حققتها السعودية في شتى المسابقات بشكل عام، ولإنجازات الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على وجه الخصوص.

ونوه بالدعم غير المحدود الذي يجده الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وعده دافعا رئيسا في تحقيق العديد من الإنجازات، وكذلك بالمتابعة المستمرة من مدير الأمن العام، ومديري القطاعات الأمنية لنشاطات الاتحاد المختلفة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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