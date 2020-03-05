منظار ناجح لطفلة تعاني من استسقاء بالمخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بيشة
أجرى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة عملية بالمنظار لطفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر كانت تعاني من استسقاء بالمخ نتيجة إصابتها في حادث مروري، مما كان يستدعي تركيب صمام بالرأس.
وعلى الرغم من أن نسبة نجاح هذه العملية نظريا لا تتعدى 40%، إلا أنها تمت بالمنظار بفتحة لا تتجاوز 2.5 سم، بعد أخذ الأذن من ذويها دون الحاجة لتركيب صمام، وتكللت العملية بالنجاح.
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