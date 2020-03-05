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شتاء 2020 الأكثر دفئا في أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن قال باحثون معنيون بالمناخ يعملون بمؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي إن الشتاء الماضي كان أدفأ شتاء يسجل في أوروبا على الإطلاق. وذكرت «خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي» أمس في لندن أن درجات الحرارة بين أول ديسمبر 2019 وفبراير 2020 جاءت أعلى بمقدار 3.4 درجات مئوية عن متوسط درجات الحرارة في الفترة بين عامي 1981 و2010، كما سجلت درجات الحرارة ارتفاعا بمقدار 1.4 درجة مئوية عن أدفأ شتاء تم تسجيله من قبل، وكان ذلك في 2016-2015.



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