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تويتر يطلق متصفح المواضيع الجديد باللغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أطلق تويتر متصفح المواضيع باللغات العربية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية، بالإضافة للإنجليزية، وسيمكن ذلك الأشخاص من تحديد المواضيع التي يريدون متابعتها من خلال الزر الخاص بالمتصفح، وتعتمد المواضيع المقترحة على إعدادات اللغة المحددة في التطبيق. وتتضمن المواضيع المتوفرة حاليا باللغة العربية الرياضة (كرة القدم، كرة المضرب، المصارعة، والرياضات القتالية)، الموسيقى، الممثلين، الألعاب الالكترونية، وغيرها. ويوجد حاليا نحو 1000 موضوع بإمكان الأشخاص متابعتها عبر متصفح «مواضيع».



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