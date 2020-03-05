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27 % حصة الشركات الوطنية من قيمة منافسات الأدوية والأجهزة الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «نوبكو» فهد الشبل عن تنظيم 136 منافسة نظمتها نوبكو حتى 2019 شاركت فيها 54 جهة حكومية، وبلغت حصة المصانع الوطنية نسبة 27% من إجمالي قيمة هذه المنافسات للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى 24 منافسة يجري العمل عليها حاليا.

جاء ذلك خلال إطلاق الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» هويتها الجديدة بهدف تعزيز دورها كلاعب رئيس يعنى بدعم القطاع الصحي وتطويره، وزيادة أوجه التعاون مع الشركاء المحليين والخارجيين لتمكين المجتمع من الحصول على أعلى معايير الخدمات الصحية في القطاع الحكومي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي يسهم ببناء التنمية المستدامة.

وشهد حفل إطلاق الهوية الجديدة، في الرياض، توقيع الاتفاقية الشاملة لإسناد خدمات تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المجالات المشتركة.

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واستعرض الشبل خلال الحفل مساعي نوبكو بوضع الدليل الالكتروني الموحد للبنود الطبية لجميع الجهات في القطاعات الطبية المختلفة، ونجاحها بتوفير 21,000 بند طبي حتى عام 2019.

وأوضح أن نوبكو نجحت في تطوير خدماتها اللوجستية بتفعيل إدارة المخزون من خلال 6 مستودعات مركزية تسع 90 ألف طبلية تكون تغذيتها عبر 754 نقطة توصيل تم خلالها نقل 32200 بند طبي بمعدل وقت لا يتجاوز 48 ساعة.

وأفاد بأن نوبكو تستند على بنية تحتية بتقنيات حديثة تعزز التحول الرقمي وتحقق كفاءة الأعمال، كما تعتمد نوبكو على كفاءات وطنية مؤهلة تدير جميع العمليات التشغيلية والإدارية، حيث قفزت نسبة توطين الوظائف إلى 85% حتى عام 2019.

وأكد استمرار نوبكو في طرح برامج مبتكرة شبيهة بمبادرة وصفتي التي تتعاون حاليا مع أكثر من 1500 صيدلية خاصة، ووفرت 1.5 مليون وصفة الكترونية من 4 مستشفيات و757 مركز رعاية صحية أولية، وذلك عبر 15 ألف حساب مستخدم، بجانب منصة السوق الالكتروني التي وفرت أكثر من 690 أمر شراء، و3223 منتجا طبيا بقيمة 35.7 مليون ريال.