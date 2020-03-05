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شركات عالمية توقع مذكرات استثمار في رأس الخير الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الجبيل

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بمدير إدارة الاستثمار الصناعي المهندس محمد الزهراني في إسبانيا، مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لبحث إمكانية الاستثمار في مدينة رأس الخير الصناعية في مجالات صناعية ولوجستية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانب الإسباني، منهم ممثلو إدارة التكنولوجيا الصناعية والخدمات المهنية ورئيس منظمة الاستثمار الدولي وعدد من المسؤولين بسفارة المملكة بمدريد ووزارة الاستثمار، إضافة إلى أكثر من خمسين شركة استثمارية عالمية متخصصة بمجال الاستثمارات الصناعية التعدينية.

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جاء ذلك خلال زيارة فريق من قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل إلى إسبانيا لتقديم عروض تسويقية للقوة الاقتصادية الصناعية والتعدينية التي تمتلكها والبيئة الاستثمارية الملائمة في مدينة رأس الخير الصناعية.

وطورت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار عددا من الفرص الاستثمارية التي سيتم العمل عليها في استقطاب مستثمرين لها من خلال القيام بعدد من الحملات التسويقية التي انطلقت من مملكة إسبانيا لاستقطاب استثمارات نوعية في مجال الصناعات التعدينية المختلفة التي تستهدف تحقيق روية المملكة 2030 والبرنامج الصناعي لمدينة رأس الخير الصناعية الذي يستهدف خمسة قطاعات صناعية أساسية وصناعات تحويلية مرتبطة بها، وهي صناعة الألمونيوم والحديد والنحاس والزنك والفوسفات والصناعات التعدينية الأخرى، بالإضافة إلى دعم الصناعات والخدمات البحرية من خلال مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية برأس الخير.

وتأتي هذه الحملة التسويقية من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ضمن توجه المملكة للتنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة بالتركيز على الصناعة.