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15 قتيلا في قصف روسي على النازحين بإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 15 شخصا جراء قصف نفذته طائرات حربية روسية في ساعة مبكرة صباح أمس، واستهدف تجمعا للنازحين بريف إدلب. وأضاف المرصد أن القصف، الذي استهدف بلدة معرة مصرين الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة والجيش التركي بريف إدلب الشمالي، تسبب أيضا في إصابة نحو 18 شخصا بعضهم في حالات خطرة.



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