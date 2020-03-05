تقرير أممي: هناك تحيز دولي ضد النساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك
خلص تقرير أممي نشر أمس أن التحيز العالمي ضد النساء ما زال شائعا على نطاق واسع، وذلك على الرغم من إحراز تقدم لعقود نحو سد الفجوة بين الجنسين.
وتوصل تحليل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن نحو نصف سكان العالم يشعرون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، في حين يعتقد أكثر من 40% أن الرجال هم الأفضل لتولي المناصب التنفيذية ولديهم الحق في شغل وظائف في حال كان العمل غير متوافر، ويعتقد نحو 30% أنه يحق للرجل ضرب زوجته.
ويظهر تحليل البرنامج كيف أن المعتقدات الاجتماعية تعوق المساواة بين الجنسين في مجالات السياسة والعمل والتعليم، كما يشمل التحليل بيانات من 75 دولة، ويغطي أكثر من 80% من تعداد سكان العالم.
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