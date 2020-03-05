بيرهوف يتوقع مشاركة ساني في يورو 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
قال أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يتوقع أن يتمكن ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي العائد من الإصابة، من المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
وقد زار بيرهوف مانشستر سيتي قبل أسبوعين، وخرج من الزيارة بانطباع جيد حول حالة ساني (24 عاما). وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الصادرة أمس، قال بيرهوف إنه يتوقع مشاركة لاعب خط الهجوم في بطولة يورو 2020 في الصيف المقبل.
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