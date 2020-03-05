كورونا يؤجل كأس رويال للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بانكوك
تقرر تأجيل بطولة كأس رويال للجولف 2020 لأجل غير مسمى بسب مخاوف من فيروس كورونا، علما بأن البطولة كان من المقرر إقامتها في وقت لاحق من هذا الشهر بتايلاند.
وذكرت الجولة الآسيوية أمس أن «المخاوف الصحية المستمرة والنصائح من سلطات الصحة في تايلاند تعني أن الحدث الافتتاحي سيتم تأجيله لوقت لاحق».
وكان مقررا أن تقام الجولة الآسيوية للجولف، في البداية، خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس في نادي الجائزة الكبرى بمقاطعة كانشانابوري، التي تبعد 150 كلم عن بانكوك. وكانت البطولة ستضم 150 لاعب جولف، من بينهم 90 من الجولة الآسيوية، و40 من تايلاند و20 آخرون مدعوون.
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