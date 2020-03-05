وزير الرياضة التونسي: لن نمنع جماهير الزمالك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

نفى أحمد قعلول وزير شؤون الشباب والرياضة التونسي اتخاذ السلطات التونسية قرارا بمنع جماهير الزمالك المصري من حضور مباراة فريقها أمام الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقررة اليوم.

وقال قعلول في تصريحات لقناتي «أون تي في» و»النهار» المصريتين، «إنه لا يوجد أي قرار من السلطات التونسية يمنع جماهير الزمالك من حضور اللقاء، كما أكد ترحيبهم بوجود الجماهير في تونس. وأضاف أن اجتماعا جري بين عدد من الوزارات المعنية في تونس لاتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا .

قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي أمس الأول: إن المباريات الدولية التي ستجري في تونس، سوف تقام بحضور الجمهور التونسي فقط، بما في ذلك مباراة الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري.