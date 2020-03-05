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الإمارات تهيب بمواطنيها تجنب السفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر، نظرا للوضع الحالي لفيروس كورونا وتفشيه في دول عدة. وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، إنه «في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار، ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية، وذلك ضمانا للسلامة وتجنب مخالطة الآخرين». وكانت الإمارات أعلنت أمس الأول الثلاثاء تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي، والعمل بمبادرة «التعلم عن بعد»، إلى جانب إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية.



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