شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% اعتبارا من مطلع محرم 1442، بحسب قرار أصدره وزيرها المهندس أحمد الراجحي أمس.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار وعدم الإخلال بشروطه.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني أن أغلب الأنشطة سبق توطينها، لكن عدم الجدية بالمتابعة أعاد الوافدين ليحتلوا مواقع السعوديين، وقال «نلمس في الوقت الحاضر جدية كبيرة من الوزارة للتوطين»، مضيفا أن الفترة التي منحتها الوزارة كافية.
وتوقع رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم أن القرار ستكون له صعوبات في البداية، لكن مسألة التوطين حتمية.
9 أنشطة
- القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات
- الحبوب والزهور والنباتات والمواد الزراعية
- الهدايا والكماليات والمشغولات اليدوية والأثرية
- الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب
- المياه والمشروبات
- الفواكه والخضراوات والتمور
- اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية
- التنظيف والبلاستيك والصابون
- الألعاب وألعاب الأطفال
كانت هذه تفاصيل خبر توطين منافذ بيع 9 أنشطة مطلع محرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.