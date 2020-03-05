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توطين منافذ بيع 9 أنشطة مطلع محرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% اعتبارا من مطلع محرم 1442، بحسب قرار أصدره وزيرها المهندس أحمد الراجحي أمس.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار وعدم الإخلال بشروطه.

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وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني أن أغلب الأنشطة سبق توطينها، لكن عدم الجدية بالمتابعة أعاد الوافدين ليحتلوا مواقع السعوديين، وقال «نلمس في الوقت الحاضر جدية كبيرة من الوزارة للتوطين»، مضيفا أن الفترة التي منحتها الوزارة كافية.

وتوقع رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية السابق خالد العبدالكريم أن القرار ستكون له صعوبات في البداية، لكن مسألة التوطين حتمية.

9 أنشطة