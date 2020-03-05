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42 جهة حكومية تناقش تدابير كورونا الاحترازية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان، عقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة اجتماعا بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية، لمناقشة التدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.

كما ناقش الاجتماع آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات، وصولا لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، فيما قدمت الجهات المشاركة شرحا عن خططها لمواجهة «كورونا».