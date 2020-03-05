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إغلاق الحرمين بعد صلاة العشاء وفتحهما قبل الفجر احترازيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، وذلك بحسب مصدر مسؤول في الرئاسة.

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وأوضح المسؤول أنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

ولفت إلى أن قرار تعليق العمرة موقتا للمواطنين والمقيمين، يشمل جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وأشار إلى أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم، مضيفا أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.