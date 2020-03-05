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جهاز مبتكر لتعقيم مماسك سلالم الحرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس على مشروع «الجهاز المبتكر» التجريبي لتعقيم مماسك (درابزين) السلالم الكهربائية داخل المسجد الحرام، الذي تمكن من القضاء على الجراثيم المستحدثة على السلالم بنسبة تصل إلى 94%، الذي أطلقته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على عدد من السلالم الكهربائية لتجربته ودراسة مدى الاستفادة منه ومعالجة السلبيات، ثم تعميم المشروع على جميع أجزاء المسجد الحرام.

يذكر أن الإشعاعات التي يطلقها الجهاز المبتكر ليس لها تأثير ضار على صحة الإنسان، ويعمل الجهاز على التعقيم طوال حركة السلم، وأن نتائج تجربة العينات أكدت تقليص عدد المستعمرات البكتيرية من 160 مستعمرة إلى 10 مستعمرات بكتيرية.

كيف يعمل؟