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3 إصابات جديدة بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أمس ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادما من إيران عبر الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته، كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالتين الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا، ليصبح المجموع حتى أمس خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

وأوضحت الوزارة أن رصد هذه الحالات يأتي نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية، مطمئنة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

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وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يتواصلوا فورا مع مركز «تواصل الصحة 937» حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، كما أكدت الصحة أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس، وقالت «إنها توفر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس كورونا الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من قبل الأطباء المختصين على الرقم 937»، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

وكانت الصحة أعلنت أمس الأول تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد لمواطن سعودي كان قادما من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد التي سبق أن أعلن عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين، حيث جرى استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، وتتمتع حاليا بصحة جيدة وخرجت من العزل الطبي. وأكدت متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.

المصابون الخمسة