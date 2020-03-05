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خادم الحرمين يبحث مع وزير خارجية بريطانيا القضايا الإقليمية والدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا في برقية بعثها باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.