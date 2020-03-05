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خطة مرورية لفك الاختناقات في محافظات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على خطة لجنة السلامة المرورية لفك الاختناقات في محافظات المنطقة، وذلك خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة.

كما اطلع خلال الاجتماع على خطة اللجنة الرامية لرفع مستوى التوعية، والخطوات التي نفذت لبناء خريطة مرورية للتعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد تكدسا مروريا وزيادة في احتمالات الحوادث فيها.

وناقش الاجتماع آليات تطبيق الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية بمحافظات المنطقة، والعمل على تكاملها وسبل تحسين شبكات الطرق.