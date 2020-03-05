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نصف سكان العالم يعيشون على دولارين يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال نحو نصف سكان العالم يعيشون على ما يعادل نحو دولارين يوميا.

وفي كثير من الأماكن لا يضمن الالتحاق بوظيفة القدرة على الفرار من براثن الفقر، لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطيء وغير المتكافئ معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء القضاء على الفقر، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا المضمار. تشير البيانات الديموجرافية إلى لجوء المملكة لتغطية احتياجات سوق العمل من الخارج لمواكبة النمو الاقتصادي، ويعزى ارتفاع إجمالي عدد السكان بوتيرة سريعة بين عامي 1980و2017 ليصل إلى نحو 32.6 مليون نسمة في المقام الأول إلى ارتفاع عدد السكان غير السعوديين بنحو 8 مرات، مقارنة بنحو ثلاث مرات للسكان السعوديين.

"نستطيع أن نحقق رؤيتنا الوطنية حتى وإن كان سعر برميل النفط 30 دولارا أو أقل"

ولي العهد - الأمير محمد بن سلمان

تأتي مواءمة الهدف الثامن المعني بتعزيز نمو الاقتصاد وتوفير العمل اللائق للجميع مع عدة أهداف لرؤية المملكة 2030 منها:

توطين التقنيات والمعرفة من خلال صندوق الاستثمارات العامة

تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%

رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غيرالنفطي

رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%

رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد عن 7 تريليونات ريال سعودي

تهدف وزارة العمل لزيادة أعداد المتطوعين في المملكة ليصل إلى 300 ألف متطوع بحلول عام 2020

تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم

ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

أطلقت المملكة البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية (بارع) من أجل زيادة التوطين وكذلك أطلقت مجموعة برامج تهدف إلى التوجه نحو تحقيق أهدافها،ومنها:

تخفيض معدل البطالة من %11.6 إلى %7

رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى %50 من إجمالي الناتج المحلي غيرالنفطي

رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى %65

رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد عن 7 تريليونات ريال سعودي

تهدف وزارة العمل لزيادة أعداد المتطوعين في المملكة ليصل إلى 300 ألف متطوع بحلول عام 2020

عقد الشراكات

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تبنت الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعات الأخرى عددا كبيرا من المبادرات التي تصب في مصلحة تعزيز نمو الاقتصاد والإنتاج وإتاحة فرص العمل المختلفة لكافة الكفاءات والقدرات، ومن أبرز الجهات ما يلي:

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صندوق الاستثمارات العامة

وزارة التجارة والاستثمار

أرقام وإحصاءات

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

31.47 مليار دولار مقدار مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020

23 مبادرة على مستوى المملكة لتطوير المدن والاهتمام بالتراث ودعم التمويل في مجال السياحة

1.7 مليون وظيفة في قطاع السياحة بحلول عام 2020

121 مليون وظيفة في قطاع السياحة بحلول عام 2020

170 مليار ريال إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة

وزارة التجارة والاستثمار

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

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