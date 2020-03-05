- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.
وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.إيطاليا فيروس كورونا الجديد
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 08:54 PM
أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.
وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.
، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.