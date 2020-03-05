- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، على أن تصاعد أعمال العنف في أفغانستان في الأيام الماضية غير مقبول، مطالباً بأن تتوقف فوراً من أجل المضي في عملية السلام.
وفي مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، لفت "بومبيو" إلى أن كل الأطراف عليها أن تتوقف عن المماطلة والإعداد للتفاوض بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية لإطلاق سراح السجناء، وفقاً لـ"رويترز".
وزير الخارجية الأمريكي
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 08:45 PM
طالب كل الأطراف بعدم المماطلة والإعداد للتفاوض"بومبيو": تصاعد العنف في أفغانستان غير مقبول ويجب أن يتوقف
شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، على أن تصاعد أعمال العنف في أفغانستان في الأيام الماضية غير مقبول، مطالباً بأن تتوقف فوراً من أجل المضي في عملية السلام.
وفي مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، لفت "بومبيو" إلى أن كل الأطراف عليها أن تتوقف عن المماطلة والإعداد للتفاوض بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية لإطلاق سراح السجناء، وفقاً لـ"رويترز".
، "بومبيو": تصاعد العنف في أفغانستان غير مقبول ويجب أن يتوقف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "بومبيو": تصاعد العنف في أفغانستان غير مقبول ويجب أن يتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.