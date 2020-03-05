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عدن - ياسمين التهامي - أعلن عالم بارز اليوم أن المعركة العالمية مع فيروس كورونا قد انتهت وسط انتشار واسع النطاق للعدوى المميتة في أنحاء العالم.

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وأخيرًا.. عالم بريطاني يفجر “مفاجأة مزلزلة“ ويعلن رسميًا انتهاء معركة كورونا وهذه النتيجة!

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واعترف البروفيسور نيل فيرجسون من جامعة إمبريال كوليدج في لندن بأن العالم “حاول جاهداً وقف هذا الفيروس تمامًا” لكنه فشل.

وقال لبرنامج بي بي سي توداي وفقاً لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية : “يمكنك أن ترى من الإحصاءات ، عدد البلدان التي تأثرت بتلك المعركة قد انتهت بالفعل”.

وأضاف : ” أكدت أكثر من 80 دولة في جميع أنحاء العالم حاليًا حالات الإصابة بـ COVID-19 ، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا.

وتابع البروفيسور فيرغسون: “نحن نتحرك الآن نحو محاولة إبطاء انتشار المرض للسماح للنظم الصحية بالتغلب ومحاولة تخفيف تأثير الوباء”.