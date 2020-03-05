شكرا لقرائتكم خبر عن نجم طيور الجنة “الوليد مقداد“ يخطف الأنظار برفقة خطيبته “نور“.. رومانسية تفوق الوصف وأناقة فوق الخيال! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطف أول ظهور لـ الوليد مقداد وخطيبته نور غسان الأنظار بقوة على السوشيال ميديا، خاصة وأن إطلالتهما الأولى شهدت رومانسية لافتة.

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نجم طيور الجنة “الوليد مقداد“ يخطف الأنظار برفقة خطيبته “نور“.. رومانسية تفوق الوصف وأناقة فوق الخيال! (صور)

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الوليد مقداد وخطيبته نور غسان تم تداولصور لهما من ظهورهما الأول سوياً، وذلك بعد أسابيع من إعلان خطوبتهما رسمياً في حفل ضم الأهل والأصدقاء.

وكانت نور غسان دشنت حساب على انستقرام يحمل اسم "نور مقداد"، ونشرت أول صورة لها مع خطيبها الوليد مقداد وبصحبتهما أفراد العائلة، واكتفت بالتعليق على هذه اللقطة العفوية بوضع "قلب حب".

وعلى الفور، قامالوليد مقداد بوضع "إيموجي" قلب حب هو الآخر، تعبيراً عن حبه الكبير لخطيبته.

وكان الوليد مقداد نجم قناة "طيور الجنة" خرج بفيديو مع شقيقه المعتصم مقداد يكشف من خلاله تفاصيل عن خطوبته وأسرار تخص خطيبته، منها أنها من مواليد 1999 مثله أي أن لديها عشرين عاماً، وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً، وأنها ليست ابنة عمه بل حفيدة خال والده.

كما أجاب الوليد مقداد على السؤال المطروح بقوة وهو مكان حفل خطوبتهما، هل كان في الأردن أم الكويت؟ ليجيب أن الحفل أقيم في الكويت فهو يعيش هناك وكذلك عروسه.

وعن موعد زواجهما، أكد الوليد مقداد أنهما لم يحددا توقيته بعد، ولكن بمجرد معرفة الموعد سوف يعلنه بشكل صريح ليشارك كل محبيه فرحته.