شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة عالمية جديدة وصدمة مدوية.. كورونا تطور إلى نوعين أحدهما قاتل وينقل العدوى عن طريق ”إخراج الريح”..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد فيروس كورونا المستجد تطوير نفسه إلى نوعين رئيسيين، أحدهما شديد العدوانية مع اختلاف معدلات انتقال المرض والتوزيع الجغرافي، وفقا لما ذكرته دراسة نشرت في مجلة ناشيونال ساينس ريفيو وفقا لموقع الحرة.

وحللت مجموعة من العلماء الصينيين 103 من جينات الفيروس وحددت طفرات في 149 موقعا عبر السلالات، وتبين أن الفيروس من نوع (إل) انتشر أكثر من النوع الثاني (إس) في البداية في ووهان الصينية، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حدت منه، فأصبح النوع الثاني (إس) أكثر خطورة وانتشارا في العالم.

قد يهمك ايضاً:

وأخيرًا.. عالم بريطاني يفجر “مفاجأة مزلزلة“ ويعلن رسميًا انتهاء معركة كورونا وهذه النتيجة!

كارثة عالمية جديدة وصدمة مدوية.. كورونا تطور إلى نوعين أحدهما قاتل وينقل العدوى عن طريق ”إخراج الريح”..!

نجم طيور الجنة “الوليد مقداد“ يخطف الأنظار برفقة خطيبته “نور“.. رومانسية تفوق الوصف وأناقة فوق الخيال! (صور)

رسميًأ.. سعودة 9 أنشطة ومهن جديدة في المملكة وانتزاعها من سيطرة الوافدين (تعرف عليها)



توجيهات مفاجئة ومباشرة من محمد بن سلمان بشأن منح الوافدين “الإقامة المميزة“ في السعودية

طائرات أمريكية تحلق فوق الأراضي اليمنية وتلقي بمنشورات مفاجئة.. شاهد ماذا طلبت من السكان؟ (3 صور)



عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في المملكة.. ووزارة الصحة السعودية تصدر بيانًا هـــامًا للمواطنين والمقيمين

هل تذكرون مذيعة روتانا خليجية “مها المنصور” ؟؟.. شاهد كيف أصبحت اليوم بعد إصابتها بأعراض كورونا (فيديو مؤلم)



بكل جراءة: فنانة كويتية تصدم متابعيها وتكشف ما تفعله خادمتيها في منزلها.. والصدمة الكبرى بعدما وجدت فيديوهات في هواتفهن (شاهد)

أسد الجبال يباغت حيوان “اللاما العملاقة“.. وحينما أوشك على افتراسها انقلبت الأمور وأصبح هو الفريسة! (فيديو)



رد جريء وغير متوقع من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تشهير شقيقها لها بشأن علاقتها بالفنان “أحمد العوضي”



Advertisements

خادمة في الرياض تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة لاتخطر على بال.. شاهد “ماذا فعلت به“ ووثقته كاميرات المراقبة؟ (فيديو)



الموت يفجع أحد أبرز نجوم مسلسل “باب الحارة“.. شاهد من يكون؟؟



قرد يخطف “شبل أسد“ من يد أمه “اللبؤة“ بطريقة لا تخطر على بال.. وهكذا كانت نهايته صادمة عندما حاول الإفلات (فيديو)



سم قاتل: أضرار جسيمة يجهلها الكثيرون عن “شرب القهوة“ في الصباح.. قد تدمر صحتك



هل تذكرون “خيرية باب الحارة“ زوجة العكيد معتز؟؟.. شاهدوا كيف كان مصيرها اليوم بعد تعرضها لحادث سير مروع وضربة في الرأس



أسد يتزوج أنثى النمر والنتيجة ولادة “حيوان عملاق“.. شاهد المفاجأة التي حيَّرت العالم (صور وفيديو صادم)



هذا المشروب “الطبيعي“ يعالج الإمساك وآلام البطن ويقضي على الاتهابات وأمراض الجلد.. تناول كوب وشاهد النتيجة

وداعًا لضعف البصر.. وصفة طبيعية تقضي على “ضعف النظر“ نهائيا وتغنيك عن ارتداء النظارات والعدسات الطبية(فيديو)



وذكر التقرير أن الإجراءات البشرية بعد وقت قصير من اكتشاف تفشى المرض في ديسمبر ربما غيرت من قدرته على الانتشار، حيث قال الباحثون إن هناك حاجة لإجراء دراسات متابعة لتكوين فهم أفضل لتطور الفيروس وانتشاره.

وقال فريق الخبراء من بكين وشانغهاى إن 70 في المائة من الأشخاص مصابون بالسلالة الأكثر عدوانية من الفيروس، وحذرت الدراسة تحول الفيروس وتطوره إلى أنواع قد يجعل من الصعب تتبعه أو العثور على علاج فعال له، ويثير احتمال أن المرضى الذين تعافوا يمكنوا أن يصبحوا مصابين مرة أخرى.

وخلصت الدراسة أن البراز والبول يمكن أن ينقلا العدوى أيضا، بعد أن ثم العثور على على آثار لفيروس كورونا في عينات من البراز للمرضى.

وبات البراز الملوث بالبول والغازات الموضعية ورذاذها طرق انتقال جديدة وفق العلماء، إذ يتحول إلى جزيئات صغيرة بدرجة كافية ليتم حملها في الهواء.

ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، حتى مساء الثلاثاء، إلى 3100 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 90 ألفا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.