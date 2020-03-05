بالصور.. فرق التجميل بالطائف تنفذ 3 آلاف مهمة تأهيلية في 170 متنزهًا وساحة

نفذت فرق الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف، أكثر من 3 آلاف مهمة عمل في مجال التأهيل والصيانة بحدائق ومنتزهات الطائف والمرافق التابعة، شملت أعمال التأهيل والتطوير ورفع كفاءة الخدمات، في 170 حديقة ومنتزهًا وساحة بلدية.

وأوضحت أمانة الطائف أن فرق الإدارة عملت على صيانة شبكات الإنارة والتمديدات الكهربائية والبنية التحتية، وشبكة الري والزهور والنباتات وأسوار الحماية وصيانة الأرضيات والملاعب والمظلات والجلسات العائلية ومضامير الرياضة، وألعاب الأطفال وشبكة المراقبة والسلامة وإعادة الدهان ومعالجة المشوهات البصرية.

كما عملت على قياس أداء المرافق وتحسينها بما يضمن دعم جهود التشغيل الأمثل للمتنفسات لراحة الزائر وتحسين المشهد الحضري، وحرصت على تطوير منظومة الخدمات بالمنتزهات والحدائق وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورصد الملاحظات ومعالجتها على الفور من خلال فرق العمل الميدانية.

واهتمت الإدارة بزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة من خلال تكثيف العناية بالمسطحات الخضراء وتسميد التربة وزراعة الشتلات وصيانة شبكات الري بما يعزز جهود الحفاظ على الثروة المائية، واستمرار العناية بالأشكال الجمالية زراعة الشتلات والزهور الموسمية والحوليات.

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