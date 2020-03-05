أعلنت وزارة الصحة رسميا, خروج إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد، التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين بعد شفائها.
وأضافت الوزارة، عن المواطنة التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين، شفيت ، تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وتتمتع حالياً بصحة جيدة وقد خرجت من العزل الطبي.
وأكدت الصحة متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الصحة تؤكد شفاء المواطنة المعلن إصابتها بفيروس كورونا بالبحرين ومتابعة باقي المصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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