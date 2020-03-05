شاهد.. صحن المطاف بالحرم المكي خلال مرحلة التعقيم

أظهر مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صحن المطاف بالحرم المكي خلال مرحلة التعقيم.

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات يوميًّا، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف خاصة .

وتكون عملية تنقية الهواء بنسبة 100%، عبر ثلاث مراحل وهي سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة المراوح، حيث يكون توجيه الهواء للفلاتر لينقي، والتي يكون تنظيفها يوميًّا، ثم يصل إلى وحدات التبريد وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحراري.

بعد ذلك ينقل الهواء إلى وحدات التكييف الثانية لتبريد الهواء مرة أخرى من خلال المبادلات الحرارية، وتنقى للمرة الثالثة من خلال ثلاثة فلاتر، ثم ينقل إلى مرحلة التعقيم، ليصل عدد مرات تنقية الهواء إلى 9 مرات يوميًّا.

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وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستبدال 75% من المبادلات الحرارية في التوسعة السعودية الثانية خلال الأيام الماضية، وجارٍ العمل على استبدال المبادلات المتبقية ضمن خطتها الاحترازية لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وزواره.

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