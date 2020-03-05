بالأسماء.. الموارد البشرية تقرر توطين منافذ بيع 9 أنشطة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الخميس، قرارًا وزاريًّا برقم 134721 يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في (9) أنشطة اقتصادية بنسبة 70% اعتبارًا من 1/11/1441هـ.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار يشتمل على توطين أنشطة بيع بن القهوة والشاي والبهارات، والمياه والمشروبات، والخضار والفواكه والتمور، وبيع الزهور والنباتات والحبوب والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب.

كما يشمل محلات الهدايا والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وثلاجات بيع اللحوم ومنافذ بيع الأسماك الطازجة والمجمدة ومحلات بيع البيض والألبان و الزيوت النباتية، ومحلات زينة السيارات ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

يأتي هذا القرار الوزاري لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد مزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.

وشددت وزارة الموارد البشرية، على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.

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